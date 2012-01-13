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Ekonomi

Çelik: Benim aldığım bilgi kişilere dönük bir arama olduğu'' ANKARA (A.A)

13 Ocak 2012 18:10

-Çelik: Benim aldığım bilgi kişilere dönük bir arama olduğu'' ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, KCK operasyonu kapsamında bazı yerlerde yapılan aramalara ilişkin ''Benim ağırlıklı olarak aldığım bilgi, bunun kişilere dönük bir arama olduğu'' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan KESK Genel Başkanı Özgen, KESK'te bugün yapılan arama sonrasında Bakan Çelik ile görüşmek için sabah saatlerinde Bakanlığa geldiklerini, ancak Çelik'in o sırada uygun olmadığını öğrendiklerini söyledi. Özgen, Bakan Çelik'in kısa bir süre kendilerini kabul ettiğini anlattı.  Bugünkü duruma ilişkin konfederasyona yönelik hukuki olmayan bir tutum ve uygulama olduğunu savunan Özgen, şöyle devam etti: ''Bu hukuksuz uygulamanın sadece İçişleri Bakanlığını ilgilendirmediğini, çalışma ilişkileri açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını da ilgilendirdiğini, onun da görev alanına girdiğini ifade edip, bu sürece müdahale edilmesine dönük talepte bulunduk. Bu çerçevede Çalışma Bakanımız İçişleri Bakanı ile bir görüşme yaptı. Yüz yüze görüşmelerini sürdüreceklerdir, bu hususa ilişkin sonucu da bize ileteceklerdir. Biz bunu iletmek için geldik'' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik ise Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Rusylan Kazakbayev ile makamında görüşmesi sırasına konuya ilişkin bir gazetecinin sorusu üzerine, aramaları medya yoluyla duyduğunu ve buna ilişkin KESK Başkanı ve beraberindeki heyetin kendisine ziyaret ettiğini söyledi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı ve bazı il valilerinden bilgi aldığını anlatan Çelik, şunları kaydetti: ''Benim ağırlıklı aldığım bilgi, şahıslara dönük, kişilere dönük bir arama. Bu da KESK bünyesindeki bir vatandaşın gözaltına alınması şeklinde. Arkadaşlarımız, KESK bünyesinde kişiye dönük bir olayın, KESK'e dönük olmasından rahatsız olduklarını söylediler. Ben de Sayın İçişleri Bakanı'na konuyu ilettim. Konu araştırma boyutuyla ve emniyet tarafından yoğun şekilde değerlendiriliyor.  Tabii içeriğini bilmediğimiz için daha ileri boyutta bir şey söylemek mümkün değil, ama konu, konfederasyonun bize ilettiği bir taleple ilgili, yetkili Bakan arkadaşımızla görüşme durumundan ibarettir. Bakanımız bütün bu aramalar ve gözaltına almalarla ilgili genel itibariyle bilgi sahibidir, ama spesifik olarak bilgi sahibi olması mümkün değil. Bizim sorduğumuz konular da spesifik konulardır. Konuya ilişkin bize döneceğini söylediler. Biz de sayın Konfederasyon Başkanına bu konuda bilgi vereceğiz, olay nedir, boyutları nedir, kimleri ilgilendiriyor, konfederasyonla mı ilgili, şahıslarla mı ilgili, bu şekilde kendilerine bilgi vereceğiz.''

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