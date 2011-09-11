-Çelik: ''Basit tedbirler bile önemli'' İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''Hepimiz bilmeliyiz ki aslında tüm ekipmanların yanında, en basit tedbirlerin bile gerek iş kazalarını, gerekse meslek hastalıklarını önleme konusunda çok büyük önem arz ettiğinin farkındayız'' dedi. Bakan Çelik, ''19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'' kapsamında açılan, ''İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı''nın ardından ISSA Genel Direktörü Errol Frank Stoove ve ILO İcra Direktörü Assane Diop ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çelik, Türkiye'nin son yıllarda, birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını ve bugün de iş sağlığı ve güvenliği alanında dünyadaki en önemli organizasyon olan ''Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi''nin 19'uncusuna ev sahipliği yaptığını söyledi. Faruk Çelik, çalışma hayatının en önemli konuları arasında yer alan iş sağlığı ve güvenliği kongresinin 1955 yılından bugüne kadar 3 yıllık periyotlarla gerçekleştirildiğini ifade etti. Çelik, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA) işbirliğinde düzenlenen kongre çerçevesinde, bu sabah 32 bakan ile birlikte ''Bakanlar Zirvesi''ni gerçekleştirdiklerini belirtti. Aslında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yüzde 98, yüzde 100 oranında önlenebilirliği söz konusuyken, bu kazaların bugün cereyan etmesi ve 2,5 milyon insan kaybına sebep olmasının bu fuarın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Çelik, şöyle devam etti: ''Hepimiz bilmeliyiz ki aslında tüm bu ekipmanların yanında en basit tedbirlerin bile gerek iş kazalarını, gerekse meslek hastalıklarını önleme konusunda çok büyük önem arz ettiğinin farkındayız. Ama ihmallerin neticesinde bu kazaların ve meslek hastalıklarının gerçekleştiği de bir gerçek. Belki de bir maske ile bir meslek hastalığından korunmak mümkünken, bir maskenin ihmali ile oluşan sıkıntıların ve rahatsızlıkların gerek aileye, gerek ferdin hayatına, gerek toplum hayatına, gerekse ekonomiye maliyetinin hangi boyutlarda olduğunun, bu kongreler vesilesiyle bir kez daha düşünmemiz gerektiği inancı içindeyim. Aslında bu kongrelerin amacı iş sağlığı güvenliği konusundaki farkındalığı oluşturmaktır. Bu, yalnız Türkiye'nin sorunu değildir. Tüm dünya çalışma hayatının sorunu olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın oluşmasıyla ilgili uluslararası düzeyde bu etkinlik yapılırken, tabii ki ülkeler olarak bu organizasyondan alacaklarımızı bütün ülkeler kendi ülkelerine taşıyacaktır. Amaç da iş sağlığı ve güvenliği konusundaki aksaklıkların ortadan kaldırılmasıdır. Bu anlamda kongrenin çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini de vurgulamak istiyorum.'' -ISSA genel direktörü- ISSA Genel Direktörü Errol Frank Stoove da kongrenin 50 yıldan fazla süreden beri düzenlendiğini ve başarısının da ev sahibi ülkeye bağlı olduğunu ifade ederek, Türk hükümetine mükemmel hazırlık için teşekkür etti. Güvenli ve sağlıklı gelecek istediklerini, bütün yer kürede somut bir önleme oluşturmaları gerektiğini kaydeden Stoove, şöyle dedi: ''Zorluklarımızdan biri, belli aşama kaydetmiş olmamıza, ölümcül kaza sayısında ilerleme olmasına karşın hala 2 milyondan fazla iş yerlerindeki kaza ve hastalıklardan dolayı insan ölüyor, 10 milyondan fazla insan da yararlanıyor. Bu kabul edilemeyen rakamlardır. Mesleki sağlık, temel insan hakkı. O yüzden buradaki mesleki risklerin önlenmesi son derece önemli. Ekonomik anlamda da önemli. Yenilenmiş bir küresel taahhüde ihtiyacımız var. Siyasi liderlerin buna öncülük etmesi gerekiyor.'' Stoove, İstanbul Deklarasyonu'nun 28 bakan tarafından imzalandığını, önleme kültürünün olması için bunun son derece başarılı bir sonuç olduğunu ve daha önce böyle bir siyasi taahhüt görmediklerini söyledi. -ILO icra direktörü- ILO İcra Direktörü Assane Diop da iş güvenliği ve sağlığı konusunda geçmiş yıllarda pek çok adım atıldığını ve ciddi gelişmeler gördüklerini, ancak buna rağmen geleneksel iş yerlerindeki risklerin devam ettiğini belirtti.