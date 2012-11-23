Çelik: Başbakan 10 yılda 25 yıl yaşlandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun yurtdışı programlarını değerlendirdi. Çelik, "Başbakan'ın resimlerine bakarsanız 10 yılda 25 yıl yaşlandı, eskiden başbakanlar Ankara'da kuluçkaya otururdu'' dedi.

Çelik, partisinin Çorum İl Başkanlığı'nı ziyareti sırasında bir konuşma yaptı.

Anamuhalefet partisi CHP'yi eleştiren Çelik, Başbakan Erdoğan'ın yoğun yurt dışı programına değindi.

''THY'nin hiçbir pilotu Başbakan kadar uçmuyor'' diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Başbakan Endonezya'daydı. Uçakla git git bitmez, 10-11 saat. Döndü geldi ardından Pakistan. Türkiye ile Pakistan arasında 5-6 saat zaman farkı var.

Pazartesi günü birlikte İspanya'ya gideceğiz. Şimdi, Cumartesi yok, Pazar yok. Kendisini ülkesine adamış sayın Başbakan'ın şöyle resimlerine bir bakarsanız 10 yılda 25 yıl yaşlandı. Eskiden başbakanlar Ankara'da kuluçkaya otururdu.

Fakat biz böyle yapmadık. Ankara'da oturup, afra tafra ile genel ile talimat ile memleket idare etmeye talip bir ekip değiliz. Biz halkımızın sevincini sevincimiz, kederini kederimiz kabul etmeyi siyasi ahlakımızın bir gereği kabul ediyoruz. Biz sizlere gelmeye devam edeceğiz.''