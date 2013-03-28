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Çelik: Bahçeli'nin evladı yoktur, evlat acısını bilemez

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, MHP'nin 'vur de vuralım öl de ölelim' sloganına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin verdiği cevabı eleştirdi

28 Mart 2013 15:20

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, MHP'nin Bursa mitinginde atılan "vur de vuralım öl de ölelim" sloganlanına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin verdiği "Merak etmeyin onun da zamanı gelecek" cevabını eleştirerek "Bahçeli'nin evladı yoktur, evlat acısını bilemez" dedi.

CNNTurk'te Enver Aysever'in sunduğu Aykırı Sorular'da konuşan Çelik, "Mehmetçiğin kanı üzerinden hesap yapmak en aşağılık şeydir. Biz bunu pazarlık yapmayız. Bunu kendimize yakıştıramayız" diyerek BDP ile başkanlık sistemi konusunda uzlaşıldığı iddialarını reddetti.


İsrail'in özrü

 

İsrail'in Türkiye'den özür dilemesine ilişkin de konuşan Çelik şunları söyledi: "Obama'nın araya girmesini çok mu yadırgıyoruz. Diplomaside ebedi dostluk ya da düşmanlık yoktur. Ülkelerin menfaati vardır. Türkiye'nin dostluğu ya da gazabı önemsenmeseydi İsrail özür de dilemezdi kardeşim.... Bütün başarılarda kulp bulma negatif muhalefetin bir karakteridir. "

 

Diyanet İşleri Başkanı'nın sözleri

 

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in İzmir'le ilgili çok tartışılan sözleri sonrası yapılan eleştirileri de değerlendiren Çelik, "Bazı cahil cühelalar Mehmet Görmez'e saldırıyor. Çok samimi bir din bilginidir. Asıl cümleyi okuyayım. İzmir'in daha barışçı bir dindarlığı var. Bu dindarlığın irfana ihtiyacı var demek istedi" ifadesini kullandı.

 

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