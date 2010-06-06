Çelik: Askeri anlaşmalar feshedilecek

T24

NTV’de yayınlanan 'Gündemdekiler' adlı programa katılan Çelik, "Başbakan Erdoğan, devlet politikasının temelini uluslararası hukuk ve diplomasi ile çizdi. Bir de sokağın sesi var. AKP siyaset yapıyor, sokağın sesine duyarsız kalamaz. Öte yanda da devlet aklı var. Bu ince çizgi tutturulabiliyor mu? Türkiye’nin İsrail’le ilişkileri bundan sonraki süreçte Türkiye neler yapacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Çatışma senaryoları bunlar oyuncak değil. Bunun hiç zikredilmemesinden yanayız. Çatışma senaryolarının dışında hakkınızı, hukukunuzu elde edeceğiniz; karşınızdakine müeyyide uygulayacağınız bir sürü enstrüman mevcuttur.Türkiye-İsrail ilişkilerinde bundan sonraki yol haritasında yakın vadede askeri anlaşmalar ve diğer bağlantılara kadar her şey feshedilecektir.İkincisi, Türkiye uluslararası hukuktan doğan bütün haklarını kullanacaktır. İsrail’deki hükümetin, buna emir verenlerin, bunun arkasında olanların cezalandırılması için bütün haklarını kullanacaktır."