-Çelik: ''Artış enflasyonun üzerinde'' ANKARA (A.A) - 29.12.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2002'den bu yana net asgari ücretteki artışın yüzde 257,6 olduğunu belirterek, ''Enflasyondaki artışın yüzde 120 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücrete yapılan artışın enflasyonun üzerinde olduğu açıkça görülecektir'' dedi. Çelik, bakanlıkta yapılan asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ardından, yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Çelik, toplumun önemli kesimlerini yakından ilgilendiren asgari ücretin çalışma hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Anayasa'nın 55. maddesine göre, asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumunun göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Çelik, bu doğrultuda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'ta çalışmalarına başladığını hatırlattı. Komisyonun bugüne kadar 4 kez bir araya geldiğini, toplantılarda Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜİK gibi kuruluşların Türkiye'nin 2011 yılında gerçekleşen ve 2012 yılı için hedeflenen ekonomik durumuyla ilgili hazırladığı ayrıntılı raporların değerlendirildiğini anlattı. Çelik, 2012'de hedeflenen enflasyon oranının yüzde 5, büyümenin de yüzde 4 olduğuna işaret etti. Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri olduğu gibi asgari ücretlileri de bugüne kadar enflasyona ezdirmediklerini ifade eden Çelik, şöyle konuştu: ''2002 yılında brüt 250,9 lira olan asgari ücret, bugün itibariyle yüzde 233,6 artışla brüt 837 liraya yükseltilmiştir. Net asgari ücretteki artış ise yüzde 257,6 olmuştur. 9 yıllık iktidar döneminde enflasyondaki artışın yüzde 120 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücrete yapılan artışın enflasyonun üzerinde olduğu açıkça görülecektir. Hükümet olarak ve Sayın Başbakanımızın çalışanların hakları ve ücretleri konusundaki hassasiyetlerini bütün kamuoyu yakından bilmektedir.'' -Kerhen uzlaşma...- 2012'de uygulanacak asgari ücret tutarlarını açıklayan Bakan Çelik, asgari ücretin yılın ilk 6 ayı için yüzde 5,91, ikinci 6 ay için yüzde 6,09 arttığını, 2012'deki yıllık artış oranının da yüzde 12,37 olduğunu bildirdi. Çelik, ''Bu kararımızı, iki konfederasyonumuzla, biraz da kerhen de olsa birlikte müştereken aldığımız bir karardır'' dedi. Kararda emeği geçen komisyon üyelerine teşekkür eden Çelik, asgari ücretin, çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diledi. Bir gazetecinin ''Kararı açıklarken kerhen ifadesini kullandınız. Sıkıntı nerede?'' sorusunu yöneltmesi üzerine Çelik, işverenlerimiz bu konuda biraz daha düşük bir belirlemeden yanaydı. İşçi konfederasyonumuz daha yüksek bir beklenti içindeydi. Netice itibariyle uzlaşılan bir nokta oldu. Ama öyle bir kelimeyi belirtmemde de yarar vardı, işverenler açısından'' karşılığı verdi. Muhalefet şerhi bulunup bulunmadığı yönündeki soruya karşılık da Çelik, ''Hayır. Uzlaşmayla neticelenmiştir'' dedi. -''Bakan, ısrarcı tutumunu sürdürünce 'evet' demek zorunda kaldık''- İşçi heyeti başkanı Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Ağar, asgari ücret mevzuatına ilişkin çalıştayın şubat ve mart ayında yapılacağını söyledi. Asgari ücret görüşmelerinde işverenin ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için de yüzde 2.2 zam istediğini ifade eden Ağar, ''Bu varılan rakam çok iyi bir rakam değil ama oranlarda yüzde yüz artış var. Biz bu artışı mücadele vererek sağladık. Sonuç oy birliğiyle imzalandı. TÜRK-İŞ muhalefet şerhi koysaydı bu artış olmazdı'' dedi. İşveren heyeti Başkanı TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nafiz Konuk da İstanbul'dan 200 kilometre uzaklıkta olan Bulgaristan'da asgari ücretin yaklaşık 300 lira olduğunu belirterek, ''Bakan, bu artışı tarafları uzlaştırarak yapmak için bir yerde baskı uygulayarak, ısrarcı tutumunu sürdürünce 'evet' demek zorunda kaldık. Bir yerde rızamızla 'evet' dedik ama düşündüğümüz rakam bu değildi. İnşallah açıklanan asgari ücret, Türkiye'de asgari ücretle ve üstündeki bir ücretle çalışan insanların işlerini korumada yarar sağlar'' dedi. Konuk, asgari ücrete yapılan artışın hükümetin işçiye yeni yıl hediyesi olduğunu kaydetti.