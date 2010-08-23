-ÇELENKTEKİ KAĞIDI SÖKEN KİŞİ YAKALANDI ADANA (A.A) - 23.08.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma Uzman Onbaşı Emrah Yalım için dün Adana'da düzenlenen cenaze töreni sırasında bir çelenkteki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu kağıdı söken kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Adana Emniyet Müdürü M. Salih Kesmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana Sabancı Merkez Camisi'ndeki şehit cenaze töreni sırasında yaşanan olaylarla ilgili inceleme başlattıklarını, görüntülerden tespit çalışması yürüttüklerini söyledi. Bir çelenkteki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu kağıdı söken Serkan T'nin gözaltına alındığını belirten Kesmez, zanlıyı, yaptıkları işlemin ardından adliyeye sevk ettiklerini bildirdi. Zanlının ifadesinde, cenaze törenindeki genel tepkilerden tahrik olduğu için kağıt sökme olayını gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şehit jandarma Uzman Onbaşı Yalım'ın, Sabancı Merkez Camisi'ndeki cenaze töreninde, hükümet aleyhine slogan atan grupla polis arasında tartışma yaşanmıştı. Bir kişi de bir çelenkte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu kağıdı sökmüştü. Törenin ardından, MHP gençlik kollarından olduğu belirtilen bazı kişiler, törene katılan AK Parti milletvekillerini protesto etmiş ve bu kişilerle polis arasında kısa süre gerginlik yaşanmıştı.