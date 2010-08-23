T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇELENKTEKİ KAĞIDI SÖKEN KİŞİ SERBEST ADANA (A.A)

23 Ağustos 2010 16:31

-ÇELENKTEKİ KAĞIDI SÖKEN KİŞİ SERBEST ADANA (A.A) - 23.08.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma Uzman Onbaşı Emrah Yalım için dün Adana'da düzenlenen cenaze töreni sırasında bir çelenkteki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu kağıdı söken kişinin, serbest bırakıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Adana Sabancı Merkez Camisi'ndeki şehit cenaze töreni sırasında yaşanan olaylarla ilgili başlatılan inceleme sonucu gözaltına alınan Serkan T, ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.  Şehit jandarma Uzman Onbaşı Yalım'ın, Sabancı Merkez Camisi'ndeki cenaze töreninde, hükümet aleyhine slogan atan grupla polis arasında tartışma yaşanmıştı. Bir kişi de bir çelenkte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu kağıdı sökmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24