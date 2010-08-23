-ÇELENKTEKİ KAĞIDI SÖKEN KİŞİ SERBEST ADANA (A.A) - 23.08.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma Uzman Onbaşı Emrah Yalım için dün Adana'da düzenlenen cenaze töreni sırasında bir çelenkteki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu kağıdı söken kişinin, serbest bırakıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Adana Sabancı Merkez Camisi'ndeki şehit cenaze töreni sırasında yaşanan olaylarla ilgili başlatılan inceleme sonucu gözaltına alınan Serkan T, ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Şehit jandarma Uzman Onbaşı Yalım'ın, Sabancı Merkez Camisi'ndeki cenaze töreninde, hükümet aleyhine slogan atan grupla polis arasında tartışma yaşanmıştı. Bir kişi de bir çelenkte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu kağıdı sökmüştü.