-ÇELEBİ: ASIL HESAPLAŞMA YERİ SENDİKA KANUNU ESKİŞEHİR (A.A) - 21.08.2010 - DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, iktidarın 12 Eylül ile ilgili hesaplaşmak istediğini, ancak esas hesaplaşmanın yapılması gereken yerin sendika kanunu olması gerektiğini söyledi. Çelebi, Eskişehir Kent Konseyi, DİSK ve Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi tarafından Taşbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Çalışanlar Açısından Anayasa Paketi ve Referandum'' konulu panelde konuşma yaptı. ''İktidarın 12 Eylül ile ilgili hesaplaşmak istediğini, ancak esas hesaplaşmanın yapılması gereken yerin sendika kanunu olması gerektiğini'' anlatan Çelebi, bu kanunların 12 Eylül generallerince yürürlüğe konulduğunu anımsattı. Çelebi, şöyle konuştu: ''12 Eylül generallerinin uygulamaya koyduğu kanunlar değişmedikçe Türkiye'de örgütlü toplum yaratılması söz konusu değildir. 1980 darbesinde Türkiye'nin nüfusu 42 milyondu, sendikalı işçi sayısı da 2 milyon 500 bindi. Bugün Türkiye'nin nüfusu 72 milyon, aktif sendikalı işçi sayısı ise 650 bindir'' Türkiye'nin, 17. kalkınmış, geliri iyi olan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Çelebi, ''Ancak yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi yoksulluk sınırı altında yaşıyor, 1 milyon kişi ise açlık sınırı altında yaşıyor. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Bu gelişmişliği birilerinin gelişmişliği olarak kabul etmek lazım o zaman. Şu anda bu kadar etkinleşen bir süreçte sendikaların, ciddi bir mücadele koymadan, tamamen referandum odaklı bir gündem değişikliğiyle 'evet-hayır' ilişkisinin çok da ötesine geçmeyen bir noktada ayrışması da bu süreci kilitleyen noktadır'' diye konuştu.