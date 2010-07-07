-ÇELEBİ: ''TÜSİAD İLE İŞBİRLİĞİMİZ ÖRNEK OLMALI'' İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ne (TÜSİAD) ilişkin, ''Biz farklı çıkar gruplarını temsil eden iki farklı örgütüz. Farklı çıkar gruplarını temsil edenler bazı konularda bazı iradeleri ortaya koyabiliyorlarsa bu Türkiye'ye örnek olmalı'' dedi. Çelebi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'i ziyaretinin ardından, yaptığı açıklamada, TÜSİAD'daki değişim sürecinin yeni olmadığını, ''TÜSİAD başkanlığına kadın eli değdikten'' sonra daha sıcak ilişkiler yaşadıklarını belirtti. ''Biz farklı çıkar gruplarını temsil eden iki farklı örgütüz. Farklı çıkar gruplarını temsil edenler bazı konularda bazı iradeleri ortaya koyabiliyorlarsa bu Türkiye'ye örnek olmalı'' diyen Çelebi, bu konuların başında anayasa değişikliği geldiğini ifade etti. Çelebi, temel anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğu konusunda TÜSİAD'ın baştan beri ifade ettiği temel yaklaşımla kendilerinin ortaya koydukları irade arasında bir fark olmadığına işaret ederek, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu kaydetti. Türkiye'nin 12 Eylül Anayasası'ndan ''kurtulması'' noktasında ortak bir yaklaşımları olduğunu vurgulayan Çelebi, ''Ama bu, şu anda ifade edilen ve değiştirilen bir anayasa gibi değil. A'dan Z'ye kurucu yapısı da olan, örgütlerin temsilcilerinin olduğu, siyasi partilerin diğer çıkar gruplarının içinde yer aldığı ve sürecin iyi hazırladığı bir anayasaya ihtiyaç var. Bu anayasa süreci Türkiye açısından önemli. Buna hızla başlamalı. Siyasi partiler bu anlamda nasıl bir anayasa değişikliği istediklerini seçim bildirgelerine koymaları gerekiyor'' diye konuştu -''İÇİ DOLDURULMUŞ BİR ADIMI ATMALI''- Demokratikleşme ve terör konusunda benzeri değerlendirmelerin daha önce farklı yerlerde ve zeminlerde yapıldığını anımsatan Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz çok açık yüreklilikle şiddetin sona ermesini istiyoruz. Şiddetin olduğu bir ortamda barış isteyenlerin öncelikle barışı zedeleyen ilişkilerden kaçınması gerekiyor. Yeni dile, yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Yeni kucaklayıcı dillere ihtiyacımız var. 'Barış isteyenler öncelikle silahı bırakmalı' diyoruz. Bir yandan da Türkiye demokratikleşme konusunda içi doldurulmuş bir adımı atmalı. Bu güne kadar toplumun yanıltılmasına ilişkin ortaya konulan bazı tepkiler nedeniyle geri alınan çalışmaların ülkeyi daha kaosa sürüklediğini görüyoruz. Adı ne konulursa konulsun, ister açılım, ister demokratikleşme, bunun içi tamamen doldurulmalı ve yeniden tüm toplum kesimlerince hem anayasa değişiklikleri hem de diğer demokratikleşme paketlerinin içselleşmesi konusunda bütün halkın kucaklaşabileceği mutabakat zeminine ihtiyaç var.'' Süleyman Çelebi, işverenlerle bazı konularda farklı görüşlerinin devam edebileceğini dile getirerek, ''ama doğru konuları işveren söylüyor diye elimizin tersiyle itmemeliyiz. İşçi sendikası istiyor diye de, işverenler elinin tersiyle itmemeli'' dedi.