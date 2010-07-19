-ÇELEBİ: METİN 12 EYLÜL RUHUYLA HAZIRLANMIŞ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2010 - DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, ''Anayasa paketinin 12 Eylül ruhuyla hazırlandığını'' ileri sürerek, ''özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik ve sosyal bir Anayasa'' hedefine ulaşmak için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Sendika binasında düzenlendiği basın toplantısında, yeni bir Anayasa hazırlanmasının, Türkiye toplumunun ihtiyacı ve beklentisi olduğunu, ancak Anayasa değişikliğinde toplumsal mutabakat yerine AK Parti'nin siyasi ihtiyaçlarının baz alındığını ileri süren Çelebi, şunları söyledi: ''Yeni Anayasa metni 12 Eylül ruhuyla hazırlanmıştır. DİSK, 'özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik ve sosyal bir Anayasa' hedefiyle mücadelesine devam edecektir. Anayasanın, toplumun örgütlü ve örgütsüz tüm kesimlerinin, sürecin her aşamasında etkin katılımına olanak veren demokratik bir yöntemle hazırlanması gereken, ortak beklenti ve özlemlerini en geniş biçimde karşılayan, gelecekteki siyasal ve sosyal barışı sağlam temeller üzerine oturtmayı amaçlayan, olabilen en geniş uzlaşmanın ürünü niteliği taşıyan, ilerleme ve gelişmelere açık bir belge olması gerekir.'' -''12 EYLÜL ANAYASASI KALICI HALE GELECEKTİR''- Anayasa değişikliklerinin bir toplumsal uzlaşma ürünü olması gerektiğini belirten Çelebi, referanduma sunulacak düzenlemenin bir bütün olarak oylanacak olmasının da sakıncalı olduğunu öne sürdü. Çelebi, şöyle devam etti: ''Birbiriyle konu ilişkisi ve bütünlüğü olmayan, her birine farklı yanıt verilmesi gereken 26 maddenin tek bir yanıta indirgenmesi tümüyle yanlıştır. Halka ya toptan 'evet' ya toptan 'hayır' oyu vermesi dayatılmakta ve 'kırk katır mı kırk satır mı' denilmektedir. Halkın iradesine ipotek koyan ve anti-demokratik bir düzenleme olan bu referandum, ölümü gösterip sıtmaya razı etmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Böyle bir Anayasa değişikliği, bu şekilde zorlanarak halkın desteğini alıp yürürlüğe girerse, 12 Eylül Anayasası kalıcı hale gelecektir. Bu nedenle DİSK üyeleri, 12 Eylül Anayasasına meşruiyet kazandırma anlamına gelen bu referandumda, kendileri için en 'hayır'lı' oyu kararlılıkla vereceklerdir.''