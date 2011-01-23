-ÇELEBİ: KIDEM TAZMİNATININ KALDIRILMASI GÜNDEMDE BURSA (A.A) - 23.01.2011 - DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, ''Aşamalar geçilince, bunlara yeterince söz söylemezsek, kıdem tazminatının seçimlerden sonra kaldırılması gündemde'' dedi. Çelebi, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde düzenlenen DİSK Bölge Temsilciliği Genişletilmiş Temsilciler Kurulu toplantısından önce yaptığı açıklamada, ''Torba Tasarı''sını eleştirdi. Yapılan saldırılara karşı ses çıkartmayan sendikaların, bu saldırılara karşı teslim alınmış örgütlerin, suskun kalanların işçi sınıfına mutlaka bir gün hesap ödeyeceğini ileri süren Çelebi, şöyle konuştu: ''Bu yasaya karşı çıkmayacaklarsa adının sendika olmasının artık bir anlama kalmadı ki, adının konfederasyon yazılmasının da bir anlamı yok. 'Biz Başbakana mektup yazarız, mektubu alır ve bizi dinler' diyorlarsa burada yanılıyorlar. Çünkü bugüne kadar dinlemedi. Bugüne kadar bu konudaki çabalarımızın, niyetlerimizin hiçbirisine Başbakan yanıt veremedi. Sizler bugün çalışıyor, sendikalı örgütlü olabilirsiniz ama bugün bu mücadeleyi vermezseniz çocuklarınıza, geleceğine, kendinize ihanet edersiniz.'' Ceza affında yer alan 22 maddenin dışında Torba Yasa'ya her şeyin yerleştirildiğini iddia eden Çelebi, ''Torbada yok yok. Torba önce çuval oldu, sonra da haral oldu. Kaygımız her geçen gün büyüyor. Torba tasarının özelliği yitirildi artık. Bu torbanın içine girmeyen kalmadı'' dedi. Yeni işe gireceklerin deneme süresinin 2 aydan 4 aya çıkarıldığını anlatan Çelebi, ''Bizim rakamlarımıza göre Türkiye'de 5 milyon 300 bin işsiz var. Bu insanları işe çağıracaklar. 4 ay deneyecekler. Yan işleri, özellik istemeyen işleri yaptıracaklar. 'Seni beğenmedim, sıradaki gelsin' diyecekler. Önemli risklerden bir tanesi bu'' diye konuştu. İşsizlik Fonundaki paranın sermayedarlara kullandırılmak istendiğini ileri süren Çelebi, şunları kaydetti: ''Vicdansızlık buralarda. 5 milyon kişi sokaklarda aç, işsiz. Onlara verilen işsizlik sigortası koşullarından yararlanma, onlara aktarılması değil, sermayeye verilmesidir. Başbakan övünüyor 'Kriz bizi teğet geçti' diye. 'Ekonomisi en çok gelişmiş 17. sıradayız' diyor. Bu kadar büyüyen bir ülkede emekçiler işçiler payını alıyor mu? TÜİK'in rakamlarına göre yoksulluk sınırı 3 bin lira olduğu bir ülkede yaklaşık 13 milyon yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yine açlık sınırı 900, asgari ücret 630 lira. Bu toplumun yarısı açlık sınırının altında yaşıyor. 'Teğet geçti' yaklaşımına katılıyorum. Evet Başbakan ve yandaşlarını teğet geçti. Biz çalışanları, işçileri bu kriz delip geçti. Onun için bizim buna karşı vereceğimiz mücadele basit olamaz.'' Çelebi, Torba Tasarı'ya herkesin tepki göstermesi gerektiğini belirterek, ''Aşamalar geçilince, bunlara yeterince söz söylemezsek kıdem tazminatının seçimlerden sonra kaldırılması gündemde. Bu saldırıya karşı bizim yapmamız gereken mücadele bunlara karşı direnmek olmalı'' dedi.