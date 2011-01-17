-ÇELEBİ BAYRAKTAR'I ARADI ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Galatasaray Genel Sekreteri Işın Çelebi'nin, Türk Telekom Arena Stadyumu'nun açılışında yaşanan olaylardan sonra Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar'ı arayarak duyduğu üzüntüyü dile getirdiği öğrenildi. Bayraktar'ın, Başbakan'ın açıklamasından sonra kendisinin bu konuda bir şey söylemek istemediği belirtilirken, Trabzonlu olması nedeniyle asıl takımının Trabzonspor olduğu, ancak 4-5 yaşından itibaren Galatasaray takımını bildiğini ve ikinci takım olarak tuttuğunu, bu olaylar nedeniyle kongre üyesi de olduğu bu takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını ifade ettiği kaydedildi. Türk Telekom Arena'nın Galatasaray Spor Kulübü'ne tahsisinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı, TOKİ'nin görevinin sadece inşaatla ilgili olduğu belirtildi. Galatasaray'a tahsis edilen Ali Sami Yen Stadyumu'nun arsasını gelir paylaşımı yöntemi ile değerlendiren, buna karşın Seyrantepe Spor Kompleksi'nin yapımı işini üstelenen TOKİ, inşaatın tamamlanmasından sonra, spor kompleksinin üzerinin kapatılması konusundaki tartışmalara son noktayı koymuştu. Bayraktar, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Seyrantepe spor kompleksi projesinin maliyetinin, yan yollar, kamulaştırmalar, hak sahiplerine verilecek konutlar dikkate alındığında giderek arttığına işaret ederken, ''Bizim yapacağımız iyileştirmelerin maliyeti de oldukça yüksek. Bu iyileştirmeler stadın üzerinin kapatılmasından önemli. Üzerinin kapatılması şu aşamada çok da işlevsel değil. Ayrıca sonuçta bu bir kulüp stadı. Başka kulüpler de var'' diye konuşmuştu. TOKİ Başkan Yardımcısı Ercan Tıraş da Seyrantepe Stadının daha önce yapılan yatırımla birlikte TOKİ'ye anahtar teslimi 260 milyon liraya mal olacağını söylemişti. Diğer taraftan, TOKİ'den Türk Telekom Arena Stadı'nın açılışı ile ilgili yapılan açıklamada, ''Türk Telekom Arena Stadı'nın 15 Ocak'taki açılışı sırasında yaşanan üzücü olaylara ilişkin açıklamaların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığı'' belirtilmişti. Açıklamada, ''TOKİ, başta konut sorununun çözümü olmak üzere kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da devlet ciddiyeti ve sorumluluğu içinde yerine getirmeye devam edecektir. Türk Telekom Arena Stadı'nın Türk sporuna hayırlı olmasını diler, saygılarımızı sunarız'' denilmişti.