-ÇELEBİ AYSAL'I ELEŞTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - Galatasaray Kulübü'nde yarın gerçekleştirilecek Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı öncesi eski yöneticilerden Işın Çelebi, Ünal Aysal yönetiminin talep ettiği yetkilerle ilgili olarak eleştirilerde bulundu. Işın Çelebi, ''Başarı için istikrara, huzura, birlik beraberliğe ihtiyaç vardır. Finansman yönetimi bir mühendislik işidir'' başlığıyla bir makale kaleme alırken, ''Bugünkü yönetimin istediği yetkileri dikkatle analiz ettiğimizde ciddi bir yetki karmaşası ve akıl karışıklığı yaşandığı ortaya çıkmaktadır. Örneğin hisse satışı yanlıştır. Bütün maddeler için toptan tek oylama yanlıştır. 700 milyon dolarlık gelir temini için yetki istemek yanlıştır'' ifadelerini kullandı. Sportif A.Ş.'nin mevcut hisse değeri ile yüzde 33 hissenin satışından elde edilecek hasılatın yaklaşık 200 milyon dolar düzeyinde, tüm imar izinleri, Anıtlar Kurulu izinleri, proje onayı ve ruhsatı alınan Riva arazisinin minimum değerinin 300 milyon dolar olduğunu aktaran Çelebi, şunları kaydetti: ''Bunlara ek olarak 200 milyon dolar borçlanma yetkisi istenmektedir. Bu durumda istenen yetkilerin mali tutarı 700 milyon doları bulmaktadır. Bunun nerede ve nasıl kullanılacağı belli değildir. Oysa 2011 Revize Bütçe Taslağında Galatasaray'ın toplam borcunun 328 milyon dolar olduğu belirtilmektedir. Bu borcun 149.6 milyon doları banka borcudur. 2006 yılı başında Vakıfbank'a olan 316 milyon dolarlık borç için mahkemeler icra işlemi başlatmıştı. Bu borç 2007 yılında yeniden yapılandırılmış ve bugün 35 milyon dolar düzeyine gerilemiştir. Sportif A.Ş. ile Futbol A.Ş'nin birleşmesi için gerek duyulan 70 milyon dolar Denizbank-Şekerbank konsorsiyumundan temin edilmiştir. 2006 yılı başında Galatasaray tüm bankalarda kanuni takipte iken bugün Galatasaray'ın itibarı tüm bankalar düzeyinde yüksektir. Banka borçlarının dolar bazında faiz oranları yüzde 8 düzeyindedir. Bu kredilerin geri ödemesinde hiç bir sorun yoktur. Ayrıca hizmetle ödenecek borçlar 178 milyon dolar civarındadır. Bunun için taze paraya, ve kaynağa hiç ihtiyaç yoktur. Bu kapsam ve toplam içinde 73.6 milyon dolar vadesi gelmiş borçlar söz konusudur. Bunlar da belirli bir dönemde nakit ödeme planları ile çözülebilir.'' -''AKIL KARIŞIKLIĞI VE BOŞLUK GÖRÜLMEKTEDİR''- Galatasaray'ın bugünkü finansman yönetiminde ciddi bir akıl karışıklığı ve boşluk görüldüğünü ileri süren Çelebi, bugün itibarıyla azami 100 milyon dolar (73.6 milyon dolar ödenmesi gereken borçlar, 30 milyon dolar nakit açığı) düzeyinde nakit ihtiyacı varken, 700 milyon dolarlık yetki istenmekte olduğunu ve bunu anlamanın mümkün olmadığını belirtti. Riva projesi ve gelir imkanları kullanılarak Vakıfbank, Denizbank ve Şekerbank ile yeni antlaşmalar yapmanın mümkün olduğunu söyleyen Işın Çelebi, bununla ilgili görüşmelerin de 2011 yılı başında gerçekleştiğini vurguladı. Galatasaray Sportif A.Ş. hisselerinin satılmasının gündeme getirilmesini eleştiren Işın Çelebi, ''Geçmişte yanlış kurgulanan Sportif A.Ş. ve Futbol A.Ş. şirket yapısı yerine, bütün gelir ve giderlerin birleştiği yeni şirket yapılanması ihtiyacı çok zor çözülmüştür. Maddi ve manevi büyük bedeller ödenmiştir. Şirket birleşmesinin temini Galatasaray'a ciddi bir güç kazandırmıştır. Ancak bugün bu şirketin hisseleri satılmak istenmektedir. Bu büyük bir hata olur'' dedi. -''REVİZE BÜTÇEDE BÜYÜK YANLIŞLIKLAR VAR''- Işın Çelebi, yeni yönetim tarafından hazırlanan revize bütçenin borç-alacak, nakit akım tablolarında, yeni stat ile ilgili verilen bilgilerde büyük yanlışlar ve hatalar olduğunu öne sürdü. Bu tabloların hangi muhasebe standartlarına göre hazırlandığının belirsiz olduğunu, bunun da teknik problemlere ve yanlış değerlendirmelere yol açtığını anlatan Çelebi, şu ifadeleri kullandı: ''Örneğin, borç-alacak tablosu yanlıştır. Verilen teminatlar 2000 yılından bu yana gelmektedir. Teminatların yüzde 50'si ise 2006 yılı öncesine aittir. Bunların yaklaşık yüzde 30'u Vakıfbank'a aittir. Teminatların önemli bir kısmı şirket birleşmesi için konsorsiyum kredisi olarak kullanılmıştır. Teminat olarak kullanılan bazı hisselerin değeri zaman içinde 50 bin TL'den, 350 bin TL'ye çıkmıştır. Bu da teminat miktarını arttırmaktadır. Bunlar bankalarla karşılıklı konuşularak uzlaşılacak ve çözülecek kolay konulardır. Bunun için özel bir yetkiye ihtiyaç yoktur.'' Ayrıca, Galatasaray'ın 2010-2011 sezonu sonunda UEFA 2011 kriterlerine göre sınıfı geçmesi ve lisans almasının önemli bir başarı olduğunun altını çizen Işın Çelebi, kulübün geleceği için 2006 yılı öncesinin çok iyi araştırılarak üzerinde düşünülmesi gerektiğini savundu. Öte yandan Çelebi, yeni yönetimin ilk toplantısını geleneksel olduğu üzere Galatasaray Lisesi kütüphanesinde yapması gerekirken, Ünal Aysal yönetiminin ilk toplantısını İnan Kıraç'ın başkanı olduğu Galatasaray Eğitim Vakfı'nda yapmış olmasını, çok ciddi bir soru işareti ve anlayış farkı olarak nitelendirdi.