Celalettin Cerrah: Devletimiz terör örgütü ile müzakere yapmaz

Osmaniye Valiliği, Vali Celalettin Cerrah'ın dile getirdiği iddia edilen "Biz kesinlikle PKK ile anlaşılmasını desteklemiyoruz, taraf değiliz. Ben hakkımı helal etmiyorum" açıklamalarını yalandı. İfadeleri gazi Mustafa Aksu'nun kullandığı belirtilen açıklamada, Cerrah'ın "Devletimiz kesinlikle terör örgütü ile müzakere yapmaz. Bunu böyle bilin. Bizim Kürt vatandaşlarımızla hiçbir sorunumuz yok" dediği belirtildi.

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah'ın şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiği toplantıda "Biz kesinlikle PKK ile anlaşılmasını desteklemiyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum" dediği yazıldı. Ancak, Osmaniye Valiliği'nin resmi internet sitesinden gün içinde yapılan açıklamada "ifadeleri kullananın Cerrah değil, toplantıda bulunan gazi Mustafa Aksu'ya ait olduğu" belirtildi. İşte Osmaniye Valiliği'nin internet sitesinden yaptığı açıklama:

"20 Şubat 2013 Çarşamba günü saat 15:00'de Sayın Valimiz Celalettin Cerrah, Osmaniye Valiliği Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu'nda, Osmaniye Merkez ve Toprakkale ilçesinde bulunan şehit aileleri ve gaziler ile bir toplantı yapmıştır. Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla yapılan toplantı hakkında yapılan haberler bazı sitelerde doğru şekilde yayınlanırken, http://www.2023istanbul.com/ isimli sitede ve bazı web sayfalarında yanlış başlıkla yer almış ve Gazi Mustafa Aksu'nun söylemiş olduğu "Devletin PKK ile anlaşmasına çok üzülüyoruz. Biz kesinlikle PKK ile anlaşılmasını desteklemiyoruz, taraf değiliz. Ben hakkımı helal etmiyorum" şeklindeki konuşması Sayın Valimiz Celalettin Cerrah'a aitmiş gibi kamuoyuna lanse edilmiştir.

"2023istanbul" adlı sitede ve bazı web sayfalarında yer alan haber metninde Sayın Valimiz Celalettin Cerrah'ın söylediği iddia edilen sözler, toplantıda konuşan Gazi Mustafa Aksu'ya aittir. Gazi Mustafa Aksu, "Kürt vatandaşlarımızla, bizlerin hiçbir sorunu yok. Onlarla pazarda, çarşıda beraberiz. Bizim PKK ile sorunumuz var. Devletin PKK ile anlaşmasına çok üzülüyoruz. Madem anlaşacaktınız, bu kadar insanın çocuklarını niye öldürttünüz? Niye bizi sakat bıraktınız? Biz kesinlikle PKK ile anlaşılmasını desteklemiyoruz, taraf değiliz. Ben hakkımı helal etmiyorum" şeklinde konuşmuştur.

Sayın Valimiz Celalettin Cerrah ise Gazimiz Mustafa Aksu'nun sözlerine, "Devletimiz kesinlikle terör örgütü ile müzakere yapmaz. Bunu böyle bilin. Bizim Kürt vatandaşlarımızla hiçbir sorunumuz yok. Tarih boyunca Türk, Kürt ayrımı yapmamışız. Hep birlikte yaşamışız. Bizim bütün sorunumuz terör örgütü ile ve bunları terör örgütü olarak kabul etmeyenlerle. Hükümetimiz de her fırsatta, terör örgütü ile masaya oturulmayacağını ifade ediyor. Ancak bu kanın durması için bazı yolların denenmesi gerekiyor. Hükümetimiz bu yolları deniyor. İnşallah en kısa sürede bu sorunu çözeriz. Terör örgütü asla Kürt halkını temsil edemez. Zaten Kürt vatandaşlarımız bunu ifade ediyorlar. Şunu tekrar vurgulamak istiyorum; hükümetimizin her fırsatta dile getirdiği gibi, Devlet asla terör örgütü ile masaya oturmaz, pazarlık yapmaz. Ama bu kan mutlaka durmalı" diye cevap vermiştir."