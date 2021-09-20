Celalabad saldırılarını IŞİD-H üstlendi

Afganistan’ın Celalabad kentinde düzenlenen dört bombalı saldırının sorumluluğunu, IŞİD’in Afganistan’daki kolu olan IŞİD-Horasan üstlendi. Bu arada başkent Kabil’de kadınların Taliban’a karşı protestoları devam ediyor.

Afganistan'ın doğusunda yer alan Celalabad kentinde hafta sonunda düzenlenen ve en az iki kişinin ölümüne çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan dört ayrı bombalı saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

IŞİD'in Afganistan'daki örgütlenmesi olan IŞİD-Horasan (IŞİD-H), kendi gibi radikal sünni bir İslam anlayışını benimsemiş olsa da Taliban ile uzun süredir mücadele ediyor. IŞİD-H, geçen Ağustos ayında da başkent Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan yapılan tahliye faaliyetleri sırasında bir bombalı saldırı düzenlemiş ve söz konusu saldırıda, aralarında 13 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerinin de bulunduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Kadınların protestosu devam ediyor

Bu arada Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir araya gelen onlarca kadın, Taliban yönetimi tarafından kapatılan Kadın Bakanlığı binası önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

Gösteriye katılan kadınlardan Basire Tavana, "Kadın Bakanlığı yeniden açılmalı" derken, bir başka protestocu olan Taranum Sacidi, Afgan kadınlarının sesinin, onlara kısıtlama ve evden dışarı çıkma yasağı getirerek bastırılamayacağını ifade etti. Sacidi ayrıca, Taliban'ın 90'lı yıllardaki iktidarına atıfta bulunarak "Afganistan'ın kadınları, 26 yıl önceki kadınlar değil" söyleminde bulundu.

Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından haftalardır işyerlerine dönmeye çalışan, kapatılan Kadın Bakanlığı'nın eski personeli, kendilerinin her seferinde eve gönderildiğini ifade ediyor. Taliban, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Kadın Bakanlığı binasının Din Polisi teşkilatı tarafından kullanılacağını duyurmuştu.

AFP,Reuters / ET,HS

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