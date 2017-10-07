Celal Talabani'nin cenaze töreni

Irak eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani, Süleymaniye kentinde toprağa verildi. 2012 yılından beri sağlık sorunları yaşayan Talabani uzun süredir Almanya'da tedavi görüyordu.

Celal Talabani, Kürt siyasi hareketinin sembol isimlerinden biri olmanın yanı sıra Saddam Hüseyin rejimi dönemindeki silahlı isyanın liderlerindendi.

3 Ekim'de tedavi için bulunduğu Berlin'de hayatını kaybeden Celal Talabani, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde dün (6 Ekim 2017) toprağa verildi.

25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunun ardından Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik dış hatlar uçuşları askıya alınmıştı.

Celal Talabani'nin cenazesi Süleymaniye'ye Irak Havayollarına ait bir uçakla getirildi.

Cenaze töreninden önceki gece Süleymaniye içinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti. Cenaze namazının kılınacağı Süleymaniye Ulu Camii'ne açılan bütün ara ve ana yollar beton bariyerlerle kapatıldı. Yine şehir içindeki ana yollarda da sık aralıklarla güvenlik birimleri nöbet tuttu.

Celal Talabani'nin hayatını kaybettiğinin duyurulduğu 3 Ekim'den beri Erbil, Süleymaniye ve Kerkük dahil IKBY içindeki kentlerde afişler, taziye mesajlarının yazılı olduğu pankartlar ve araçlarda yasın simgesi olarak siyah bayraklar yerleştirildi.

1 haftalık yas ilan edilen IKBY'de ve Süleymaniye'de cenazeden önceki gece de Celal Talabani'nin Peşmerge günlerinden fotoğraflarının da olduğu afişlerin sokaklara yerleştirilmesi için çalışmalar devam etti.

Cenaze töreninin yapılacağı gün sabah erken saatlerden itibaren halk Ulu Cami etrafındaki meydanı doldurmaya başladı. Süleymaniye dışından da çok sayıda kişinin katıldığı törende birçok kez izdiham tehlikesi yaşandı.

Törende de güvenlik önlemlerinin üst düzey olduğu dikkat çekerken, halkın toplandığı meydanın üzerinde bir helikopter sürekli devriye gezdi.

Talabani'nin cenaze törenine eşi Hero İbrahim Ahmed, oğulları Pavel ve Kubad Talabani'nin yanı sıra IKBY Başkanı Mesud Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifi de katıldı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, Bağdat ve IKBY'deki yabancı elçilik ve misyonların temsilcilerinin katıldığı törende Türkiye'den sadece HDP heyeti yer aldı.

Ürdün törene temsilci gönderirken Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'da bir taziye mesajı yayınladı.