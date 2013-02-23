Celal Talabani konuşmaya başladı

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Aralık ayından beri Almanya'da tedavi gören Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin iyileşme sürece hızlandı. Doktoru, 79 yaşındaki liderin konuşmaya başladığını açıkladı. Irak Cumhurbaşkanının hızla iyileşmeye başladığına ilişkin haberler geçen haftadan bu yana gündemde.

Ülkesinin Şii, Sünni ve Kürt nüfusu arasında denge unsuru olan Talabani'nin yokluğu sırasında Irak'ta politik kriz tırmanmış, binlerce Sunni Müslüman, Bağdat'ın Şii hükümetine karşı sokaklarda protesto eylemleri düzenlemişti.

Talabani'nin tedavisini üstlenen Alman doktorlar heyetiyle sürekli temas halinde olduğunu söyleyen Kerkük Valisi Necmaldin Kerim, Talabani'nin etrafındaki kişilerle konuşmaya başlamasının ümit verici olduğunu söyleyerek, "Alman doktorlar gibi ben de Cumhurbaşkanının süratle iyimleşeceğine ve en kısa sürede Irak'a döneceğine inanıyorum" dedi.