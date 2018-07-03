Celal Pir NTV'den ayrıldı

Ekonomi yorumcusu Mahfi Eğilmez'in ardından gazeteci Celal Pir de Doğuş Medya'dan ayrıldığını duyurdu.

Ayrılık haberini kişisel Facebook hesabından duyuran Pir , “22 yıllık uzun soluklu bir çalışmaya nokta koyduk. Kurucularından olduğum NTV ve Star’la bağımız koptu. Bir iki güne vedalaşacağız” ifadelerini kullandı.

Dün de (2 Temmuz) Teknolojik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Barış Özbey'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin işine son verilmişti.

Celal Pir kimdir?

1961 yılında doğan Celal Pir doğma büyüme İstanbullu. Lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV bölümünü kazandı. 1982 senesinde bu okuldan başarılı bir şekilde mezun oldu

Birçok kanalda ve gazetede iş tecrübesi bulunan Celal Pir ilk olarak Hürriyet gazetesi, Sabah gazetesi ve Milliyet gazetesinde çalıştı. Bunlarında hemen ardından Kanal 6 ve Kanal D’de görev aldı.

Celal Pir sunuculu kariyerine ise 1996 senesinde NTV ekranlarında yayınlanan haber programında sunuculuk yaparak başladı.

2012 senesinde aynı grubun farkı bir kanalı olan Star TV‘ye geçmiş ve burada Jülide Ateş ile birlikte bir dönem haber programı sundu.

Pir, son olarak Star TV’de hafta içi her gün “Bugün” adlı haber programını ve hafta sonu haberlerini sundu.