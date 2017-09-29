Celal Kılıçdaroğlu: Sosyal medya hesabım yok, o tweetleri ben atmadım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na ait olduğu iddia edilen Twitter adresinden atılan mesajlara ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, "Sosyal medya hesabım yok, o tweetleri ben atmadım" dedi.

Avukat Fidel Okan tarafından açılan davada Kılıçdaroğlu, haber yapılan mesajların kendisine ait olmadığını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Celal Kılıçdaroğlu isimli Twitter kullanıcısı, hem CHP’ye, hem kardeşi olduğu iddiasıyla Kılıçdaroğlu’na hem de Twitter kullanıcılarına hakaret içerikli mesajlar yazıp, cevaplar veriyordu.

Fidel Okan, Celal Kılıçdaroğlu adıyla paylaşım yapan kullanıcıya dava açtığını, ancak Celal Kılıçdaroğlu’nun verdiği ifadesinde, hiçbir sosyal medya hesabı olmadığını iddia ettiğini belirtti. Celal Kılıçdaroğlu’nun ifadesine göre, atılan tweetlerin hiçbirisini kendisi atmazken, kendi ismiyle Twitter adresini kullanan kişilerden de şikayetçi olduğunun altını çizmiş.



Celal Kılıçdaroğu'nun ifadesi şu şekilde:



Celal Kılıçdaroğlu hesabı tamamen kapatılırken, Okan, Kılıçdaroğlu’nun doğru söylediğini düşünmediğini belirtti. Okan, “Benimle ilgili her twitine dava açtığım bu meczubu siyasi amaçları için kullanan şerefsiz takımının peşini bırakmayacağım! Bu hesaptan paylaşılan videoları çektirip meczubu parlatıp 'duygusal' ilişkilere giren aşağılık belediye başkanının maskesini indireceğim!” derken, "Yargılanacağın ve işlediğin suçlardan dolayı cezaevine gireceğin günler çok uzak değil! Bekle bakalım...” diye yazdı.