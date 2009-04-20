Celal Emon başkan adayı



Galatasaray Spor Kulübü Disiplin Kurulu üyesi Celal Emon, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanlığı'na adaylığını koydu. Emon'un bu konuyla ilgili basın bildirisi şöyle:

"1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin (1905 GSYİAD) olağanüstü kongresi 27 Nisan 2009 tarihinde toplanacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 04 Mayıs 2009 tarihinde 2.toplantı yapılacaktır.



Yapılacak bu olağanüstü kongrede, Ocak 2010 tarihinde yapılacak olağan kongreye kadar derneğimizi yönetecek kadroların seçimi yapılacaktır. Bu kongrede yapılacak seçeni nedeni ile başkan adaylığımı açıklamış bulunmaktayım.



Bu bağlamda yönetim kadrolarında yer alacak arkadaşlarımın tanıtımını yapmak, derneğimizin ve Galatasaray ile ilgili projelerimizi açıklamak üzere 20 Nisan 2009 saat: 19:00'da Galatasaray Adası'nda tanışma kokteyli düzenlemiş bulunmaktayız.



Galatasaray'da emeği geçmiş eski ve yeni tüm yöneticiler ile camiamız ve derneğimiz mensuplarının davet edildiği bu gecede sizi de aramızda görmekten mutlu olacağız.



CELAL EMON



Galatasaray Spor Kulübü Derneği

Disiplin Kurulu Üyesi



1905 GSYİAD Sicil Kurulu Başkanı"