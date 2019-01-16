Celal Doğan'ın CHP ve İyi Parti'nin ortak Gaziantep adayı olduğu iddia edildi, İyi Parti yalanladı

Celal Doğan’ın yerel seçimlerde Gaziantep’ten CHP-İyi Parti ittifakının adayı olarak gösterileceği iddia edildi. Daha önce CHP’den Gaziantep Belediye Başkanlığı yapan Doğan son olarak HDP’den İstanbul Milletvekiliği yapmıştı. Gaziantep yayın yapan GAP Gazetesi, Doğan’a dayandırdığı haberinde adaylığın bir kaç gün içinde açıklanacağını duyurdu. Ancak İyi Parti’nin bu Doğan’ın HDP’den milletvekilliği yapmış olması nedeniyle buna sıcak bakmadığı belirtildi.

Gaziantep GAP gazetesininin aktardığına göre Doğan, adaylığının birkaç gün içinde açıklanacağını belirtti.

Gazate Duvar'ın haberine göre Gaziantep’te İyi Parti-CHP ittifakı adaylığı için eski Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin’in adı öne çıkmıştı. Ancak parti genel merkezlerinde gündeme gelen bu isme her iki partinin tabanı da karşı çıktı. Bu kez ildeki sağ ve Kürt oyları konsolide edebilir düşüncesi ile ibre Celal Doğan’a döndü. Duvar'ın parti yetkililerinden aktardığına göre İyi Parti ise Doğan’ın adaylığına ‘şimdilik’ kaydı ile şerh koyuyor. Gaziantep’te özellikle CHP’de Doğan’ın adaylığı için destek oluşsa da İyi Parti 6-7 isimle başlattığı aday belirleme anketini sürdürüyor

Celal Doğan kimdir?

Celal Doğan, 1 Ağustos 1943’de Gaziantep’in Nizip İlçesi, Çanakçı Köyü’nde doğdu.

İlköğrenimini Çanakçı Köyü İlkokulu’nda, orta öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1973–1977 yılları arasında serbest avukatlık yapan Celal Doğan, 1977 genel seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi. 1980’e kadar milletvekilliğine devam eden Doğan, bu görevinden sonra tekrar serbest avukatlığa döndü.

1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999’da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi.

1993-2006 yılları arasında Gaziantepspor Kulüp Başkanlığı görevini de yürüten Doğan, 2015 genel seçimlerinde HDP’nin Gaziantep birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ve Meclis’e girmeye hak kazandı.