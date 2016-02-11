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Celal Doğan'dan Ahmet Hakan'a: PKK'yı sordun, cevap verdi, adamın ölümüne mal oldun

Tahir Elçi, Hakan'ın programında "PKK terör örgütü değildir" demişti

11 Şubat 2016 02:27

CNN Türk'te yayımlanan ve Ahmet Hakan'ın sunduğu, daha önce Tahir Elçi'nin "PKK terör örgütü değildir" görüşünü dile getirdiği Tarafsız Bölge programına katılan HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, "Sizin  kendi görüşünüzü soruyorum ben, PKK sorusu sormuyorum" diyen Hakan'a, “Birisine sordun, adam cevap verdi, adamın ölümüne mal oldun” dedi. 

Hakan'ın CNN Türk'te sunduğu programda geçen tartışma şöyle:

 

Ne olmuştu?

 

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi,  "PKK, terör örgütü değildir. PKK'nın bazı eylemleri terör niteliğinde olsa bile PKK silahlı siyasal bir harekettir. Siyasal talepleri olan toplum çok ciddi bir desteği olan bir siyasal harekettir" görüşünü dile getirmişti.

Elçi'nin eşi Türkan Elçi, kocasının gazeteci Ahmet Hakan’ın programında “PKK terör örgütü değildir” sözlerine üzerine birçok tehdit aldığını söylerken cinayetten sonra Hakan’ın kendisini hiç aramadığını belirtmişti.

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