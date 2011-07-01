T24 LogoT24 Logo
Gündem

Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy Naskali: Oktay Ekşi utanmalı

27 Mayıs darbesinin idama mahkum ettiği Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın torunu olan Prof. Dr. Emine Gürsoy

01 Temmuz 2011 03:00

T24 - 27 Mayıs darbesinin idama mahkum ettiği Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın torunu olan Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali Meclis açışılında 27 Mayıs’a övgüler düzen Oktaş Ekşi’ye sert sözlerle cevap verdi. Naskali, "Oktay Ekşi, darbeden nemalanmıştır. Utanç duyup duymadığını açıklaması da tarihe bir kayıt olurdu" dedi.

Naskali'nin Taraf gazetesinde yayımlanan yazısı (1 Temmuz 2011) şöyle:

En yaşlı üye sıfatıyla dün Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Oktay Ekşi meclise ilk olarak Kurucu Meclis üyesi olarak girdiğini anlattı ve 27 Mayıs 1960 darbesinin ürünü olan Kurucu Meclise övgüler yağdırdı. Kurucu Meclis’in bir darbe ürünü olduğunu unuttu. O meclisin seçimle işbaşı yapmadığını, o meclisi milletin seçmediğini, o mecliste milli iradenin temsil edilmediğini unuttu. O meclise sadece CHP’lilerin ve darbe yandaşlarının atandığını hatırlayamadı; vatandaşın çoğunluğunu temsil eden DP’den tek bir temsilcinin dahi o “en demokratik” ortamda bulunmadığını söylemedi.


Düzmece mahkemeler

Tutuklu milletvekillerinin görev yapmaktan mahrum bırakıldığını söyledi. Tarihe bir kayıt düşmek istedi. Demokrasi adına tarihe kayıt düşülecekse, düşülecek başka kayıtlar vardı halbuki: mesela, 27 Mayıs’ta meşru iktidarın gaspedilip DP milletvekili kadrosunun - 400’ü aşkın milletvekilinin - topyekun Yassıada’ya kapatılıp silah zoruyla tutulduğunu, düzmece mahkemelerden geçirilip, üçünün asılıp diğerlerinin hapse gönderildiğini, kendisi ve benzeri insanların bu olayları “en demokratik” biçimde alkışladığını da tarihe kayıt düşebilirdi.


Ekşi darbeden nemalandı

Oktay Ekşi’nin “En demokratik” dediği 61 Anayasası, darbeleri meşru kılmış, sonrakilere cevaz çıkarmış, İnönü ve Milli Birlik Komitesi üyelerini koruma altına almış, bu şahıslara - seçime girmeye gerek olmadan - ömür boyu senatörlük sunmuşmuştu. Yine bu anayasa, Milli Güvenlik Kurulu gibi kurumlar ihdas ederek millet iradesine ortaklar getirmiş, askeri siyasetin içine yerleştirmişti.

Ve de, tabii, 61 Anayasası milletin çoğunluğunun temsil edilmediği bir kurul tarafından hazırlanmıştı.

Oktay Ekşi, darbeden nemalanmıştır. Seçilmeden girdiği mecliste geçirdiği 10 aydan kısa bir zaman sonra, özel bir kanunla, milletvekili tüm özlük haklarına sahip olmuştur. Bu konuda utanç duyup duymadığını açıklaması da tarihe bir kayıt olurdu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24