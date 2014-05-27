Celal Bayar’ın kızı: Türkiye’de millet iradesine karşı kurulan tuzaklar hâlâ devam ediyor

27 Mayıs darbesiyle uzun yıllar mahpus hayatı süren Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Bayar, Darbenin sorumlusunun Türk ordusu değil, ordunun içinden bir cuntanın olduğunu iddia etti.

Star Gazetesinden Gülcan Tezcan’a konuşan Bayar, “27 Mayıs’ı bütün orduya mâledemeyiz. Öyle olsaydı o dönem niçin binlerce subay ordudan atıldı. Neye göre atıldı, nasıl bir ölçü kullanıldı bilmiyoruz. Bütün bunlar sır. Sivillerin olduğu kadar ordunun da üzerine gidildi ve onlara da darbe yapıldı” dedi.

Türkiye’de millet iradesine karşı kurulan tuzakların hala devam ettiğini iddia eden Bayar, “Dokuz subay hadisesi çok ciddi bir olaydı ama üzerlerine gidilemedi. İhbar eden hapsedildi, diğerleri kurtuldu ve 27 Mayıs onların organizasyonuydu. Onlar tayinleri belirledi. Osman Köksal’ı Köşk’e yerleştiren onlardı. Osman Köksal’ı yerleştirmek için de daha önceki muhafız alayı komutanı için dedikodular çıkarıyorlar. O ayrılıyor, onun üzerine kendi adaylarını öne sürüyorlar. Bütün tayinler onların elinden geçiyor. Osman Köksal değil de başkası gelse o da onların belirlediği bir isim olacaktı” dedi.

27 Mayıs darbesinin Türkiye’yi kuvvetli görmek istemeyenlerin dışta ve içteki uzantılarının yaptığı, bu oyunlara gelen gafillerin de destek olduğu bir darbe olduğunu söyleyen Bayar, “27 Mayıs’tan çok önce başlamıştı darbe hareketi. Hatta bir gazeteci hanımın evinde lokum yiyerek darbe yapılacağından söz ediliyor. Belli çevreler darbe hazırlıklarını da zamanını da biliyorlar. Evren’in yaptığı darbede de ‘Bizim çocuklar başardı’ diye açıkça söylemişlerdi. Günümüze kadar devam ediyor sarsıntıları. 27 Mayıs hiçbirine benzemiyor. Annem yeniçeri isyanlarına benzetiyordu ama 27 Mayıs başlı başına bir kırılma noktası tarihimizde” dedi.