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Celal Bayar, Gemlik’te anıldı

Hurşit TOPAL/GEMLİK(Bursa), (DHA)-  TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, ölümünün 31’inci yılında Bursa'nın Gemlik İlçesi(ndeki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı

22 Ağustos 2017 14:47

Hurşit TOPAL/GEMLİK(Bursa), (DHA)-  TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, ölümünün 31’inci yılında Bursa\'nın Gemlik İlçesi(ndeki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Umurbey Mahallesi\'ndeki törende, Bayar\'ın torunu Akile Gürsoy, Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu diğer protokol üyeleri hazır bulundu. Törende, anıt mezara çelenklerin bırakılması ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anma töreni, Bayar\'ın torunu Akile Gürsoy\'un taziyeleri kabul etmesiyle sona erdi.

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