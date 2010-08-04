ÇEL-MER işçisinin direnişi sürüyor

T24 - 16 Temmuz'da Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye olan 22 kişi iş sahibinin sendikaya üye olmalarını gerekçe göstererek işten atıldıklarını belirterek bugün eylem yaptıkları fabrika binasını işgal ettiler.



İşçiler, talepleri kabul edilene kadar işgal eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını söylerken polisin ablukası da devam ediyor.



Eyleme fabrikada bulunan işçilerin hepsi katılıyor. Üretim tamamen durdu. İşçiler, 12 metre yükseklikteki vinçlerin üzerinde beklerken, polisler de aşağıda saldırı hazırlığı yapıyor. İşçilerin aileleri ise fabrika önünde bekliyor.



SENDİKALI İŞÇİLERE BASKI



Birleşik Metal-İş Sendikası, bir süre önce ÇEL-MER Çelik'de örgütlenme çalışmaları başlattı. Yaklaşık 80 işçinin bulunduğu fabrikada, yüzde 90 çoğunluk sağlayan sendika, Çalışma Bakanlığı'na yetki başvurusu yaptı. Bunu öğrenen patron, 16 Temmuz'da sendika üyesi 23 işçiyi işten çıkardı. İşçiler, bunun üzerine 17 Temmuz'da direnişe başladı. ,





FABRİKADA ÜRETİM DURDU



İşçiler, 17 gündür sürdürdükleri direniş boyunca işe geri dönme taleplerinin kabul edilmemesi üzerine, bugün fabrikayı işgal etti.



Fabrika önünde direnişte olan 23 işçi, saat 12.30 civarında fabrikaya girerek işgal eylemi başlattı. Eyleme, diğer işçiler de katıldı. Yaklaşık 80 işçi, 12 metre yükselikte bulunan vincin üzerine çıktı. İşçiler, sloganlarla taleplerini dile getiriyor, patronun baskılarını protesto ediyor. İşgal eylemine, fabrikada çalışan bütün işçiler katıldığı için üretim tamamen durmuş durumda.



Öte yandan, patron durumu polise bildirince, çevik kuvvet ekipleri fabrikanın içine girdi. Gaz maskelerini takan polisler, saldırı hazırlığı yapıyor.



Eylemi duyan işçilerin aileleri ise fabrika önünde bekliyor. Birleşik Metal-İş Sendikası yöneticileri de ailelerle birlikte fabrika önünde.





ÖLÜMÜZ ÇIKAR



İşgal eylemine katılan işçiler yaptıkları açıklamada, "Ailemize bir parça daha ekmek götürebilmek, insanca yaşamak ve çalışmak için sendikaya üye olduk. Ancak patron tüm çirkefliği yaptı. Sendikalı işçileri tehdit etti. Polisi fabrikaya getiriyor, çekim yaptırıyordu noter gibi. Polisler, sendikalı işçileri tehdit ediyordu. Sonra da bize kapıyı gösterdi. Bizim sırtımızdan kazanırken iyiydik, ama hakkımızı istediğimizde kötü olduk" dedi.



İşten atılmaları üzerine fabrika önünde direnişe başladıklarını anlatan Düztaban, ÇEL-MER patronunun 17 günlük direnişleri boyunca üç maymunu oynadığını, kuralsızlık ve yasa dışılığını sürdürdüğünü söyledi.



Ömer Düztaban, işlerine geri dönmek için bugün işgal eylemi başlattıklarını belirtti. Düztaban, "Ancak ölülerimiz çıkar buradan. Haklarımız verilmediği müddetçe direneceğiz. Haklarımızı istiyoruz, işe geri dönmek ve iş barışı istiyoruz" dedi.





CHP MECLİS ÜYESİNE SUÇLAMA



ÇEL-MER çalışanları işçilerin sendikaya üye olmalarını ardından işveren ve yöneticiler tarafından baskı gördüklerini belirterek daha önce işçilerin hakları ve istekleri konusunda destel aldıkları Bahçelievler Belediyesi CHP’li Meclis üyesi Seyit Ali Aydoğmuş'a yönelikte iddialarda bulundular.

İşçilerden Mahmut Koç, Aydoğmuş ile ilgili şunları söyledi:" “Seyit Ali bey fabrikaya sürekli gider, gelir. Bu durum açığa çıkmadan önce her zaman yanımıza gelir, hal hatır sorar, her zaman emekten yana olduğunu sol söylemler kullanarak ifade ederdi. Ancak bu durum ile birlikte işçilere baskı yapmaya, işveren ile birlikte hareket etmeye başladı” diye konuştu. Koç’un suçladığı Aydoğmuş, bu yılın Nisan ayında Bahçelievler Belediye Meclisi’nde yapılan seçim sonrası Eğitim Kültür ve Turizm Komisyonu üyeliği de yapıyor.





