Çekyatın içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, 66 yaşındaki Gülümser Bulut\'un cesedi, evindeki çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde kızı H.A. tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis H.A.\'yı gözaltına aldı.

Olay, Anafartalar Mahallesi\'ndeki bir evde meydana geldi. Annesi Gülümser Bulut ile birlikte yaşayan kızı H.A. eve geldiğinde annesinin cesedini çekyatın içinde battaniyeye saralı halde bulunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde inceleme yaptı. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının ve polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

KIZI GÖZALTINA ALINDI

H.A.\'nın polise verdiği ifadesinde, annesinden birkaç gündür haber alamadığını ve teyzesiyle gidebileceği yerlere baktıklarını ancak bulamadıklarını, bunun üzerine de eve döndüğünde gelen kötü kokular üzerine annesinin cesedini bulduğunu söylediği öğrenildi. Ancak, H.A.\'nın annesi Gülümser Bulut hakkında daha önce herhangi bir kayıp başvurusunda bulunmadığı tesbit edildi. Bunun üzerine şüphelenen polis, Bulut\'un kızı H.A.\'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.