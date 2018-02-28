Çekya'dan Salih Müslim suçlamasına ret

Çekya'da gözaltına alınan ve Ankara'nın iade talebine rağmen mahkeme tarafından serbest bırakılan PYD eski Eş Başkanı Salih Müslim konusunda Prag'dan yeni bir açıklama geldi.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, "Çek Cumhuriyeti uluslararası teröre destek suçlamalarının hepsini şiddetle reddetmektedir" açıklamasında bulundu. Bakanlık ayrıca, Çek mahkemesinin verdiği ret kararının, Müslim'in iadesine dair sürecin tamamlandığı anlamına gelmediğini belirtti.

Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler tarafından kurulan ve Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle terör örgütü kabul edilen Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski Eş Başkanı Müslim, geçen Cumartesi Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınmıştı. Ancak Çek mahkemesi, Türkiye'nin iadesini istediği Müslim'i bugün serbest bırakmıştı.

Müslim hakkında Türkiye'de, aralarında Ankara'daki Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı eylemin de bulunduğu üç saldırıyla ilgili 2016'dan beri yakalama emri bulunuyordu. Türkiye, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alan Müslim'in yakalanması için 13 Şubat'ta uluslararası polis teşkilatı Interpol'e başvurmuş ve kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Ancak Interpol, Müslim için kırmızı bülten çıkarılmadığını açıkladı.

İade konusundaki karar aylar alabilir

Serbest bırakılan Müslim, Türkiye'nin resmi iade talebinin değerlendirileceği süre boyunca Avrupa Birliği topraklarından ayrılmayacağına dair Çek mahkemesine güvence verdi. Çek yargısının söz konusu iade talebi konusundaki kararını vermesinin aylar sürebileceği belirtiliyor.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çekya'daki mahkeme kararının "çok net bir şekilde bu terör örgütlerine destek niteliği taşıyan bir karar" olarak nitelemişti. Bozdağ, "Bu karar, Türkiye-Çekya arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyecek bir karardır. Tabii şu anda bize ulaşmış henüz bir gerekçe yok, gerekçe geldikten sonra da bir bakacağız ama sonuç ortada" demişti.

"İade belgeleri iletildi"

Bozdağ, Pazartesi günü Türkiye'nin resmi iade talebi konusunda gelinen aşamaya ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:

"Adalet Bakanlığının, geçici tutuklama talebini içeren ve arkasından iade talebini içeren dosyayı Çekya'ya iletmesi gerekiyor. Adalet Bakanlığı, elindeki dosya üzerinden hazırlıklarını tamamladı ve bu dosya dün itibarıyla Çekya adli makamlarına iletildi."

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın en kısa sürede Müslim'in iadesi için gerekli resmi evrakları Çek makamlarına göndereceğini söylemişti.

DW,AFP,rtr/CÖ,BÖ

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