Çekya'daki kimyasal tesiste patlama: 6 ölü

Çekya'daki bir kimyasal madde fabrikasında yaşanan patlamada 6 kişinin öldüğü açıklandı.

Patlamanın başkent Parg'ın kuzayindeki Kralupy nad Vtavou kasabasında bulunan Synthos adlı kimyasal madde fabrikasında yaşandığı açıklandı.

İtfaiye sözcüsü Vladimara Kerekova patlamada 6 kişinin öldüğünü, sayısı belirlenemeyen sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Patlamanın yaşandığı fabirkaya giden kasabanın belediye başkanı Petr Holecek, Çek kamu televiyonuna yaptığı açıklamada içinde bilinmeyen bir maddenin bulunduğu tankın patladığını söyledi. Patlamanın tankın temizlenmesi sırasında yaşandığını kaydeden Holecek patlamanın kasaba için bir tehlike arz etmediğini düşündüğünü açıkladı.

İtfaiye sözcülerinden Petr Svoboda da fabrikada yeni patlamaalrın yaşanma riski olmadığını aktardı.