Çekya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı belli oldu

Çekya'da resmi olmayan sonuçlara göre ikinci tur seçimlerinde oyların yüzde 52'sini alan Milos Zeman, rakibi akademisyen Jiri Drahos'u mağlup ederek başkanlık seçimlerini yeniden kazandı.

Zeman'ın rakibi Drahos ise seçimlerde yüzde 48 oy aldı.

2013'ten beri görevde olan Zeman, 1998'den 2002'ye kadar Çek Cumhuriyeti başbakanı olarak görev yapmıştı

1990'lı yıllarda Çek Sosyal Demokrat Partisi'nin liderliğini yapan Çek lider, 1996 ile 1998 yılları arasında Çek parlamentosunun alt meclisi olan Temsilciler Meclisinin Başkanıydı.