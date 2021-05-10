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Dünya

Çekya, Vrbetice'deki patlamadan dolayı Rusya'dan 39 milyon Euro tazminat isteyecek

10 Mayıs 2021 22:42

Orta Avrupa ülkesi Çekya'nın 2014 yılında Vrbetice adlı köyde meydana gelen ve Rusya ile bağlantısı olduğu iddia edilen patlama ile alakalı Moskova yönetiminden 1 milyar koruna (39 milyon Euro) tazminat talep edeceği öne sürüldü.

Euronews'in haberine göre Çekya televizyonu Ceska Televise'de yayınlanan haberde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Alena Schillerova'ya atıfta bulunularak, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ceza davası yoluyla patlamadaki maddi kaybın Rusya'dan alınabileceği ancak bu davanın uzun süreceği açıklandı.

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