Çekya'nın güneyini kasırga vurdu; "Köyün yarısı yerle bir oldu"

T24 Dış Haberler

Çekya'nın güneydoğusunu vuran kasırga ve dolu yağışı bölgede büyük yıkıma sebep oldu.

Kasırganın geçtiği noktalarda bazı evlerin yerle bir olduğu görüntülendi. Felaket sonucunda can kaybı yaşanmış olabileceği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ayrıca ağaçların köklerinden koptuğu ve bazı noktalarda yangın çıktığı görüldü.

Güney Moravia Bölge Valisi Jan Grolich, "Gerçek dünyada cehennemin içindeyiz" dedi.

CTK'nın aktardığına göre Hrusky köyünün belediye başkanı, köyünün yarısının yerle bir olduğunu ifade etti.

Çek-Slovak sınırında bulunan Hodonin kentinde bir hastane, 200 kişiyi tedavi ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, tüm acill durum ekiplerinin Hodonin bölgesine gönderildiğini ifade etti. Afet bölgesine Avusturya ve Slovakya'dan da ekipler geldi.

Öte yandan, dolu yağışının bölgedeki bir hayvanat bahçesi ve huzur evinde de yaralanmalara sebep olduğu ifade edildi.