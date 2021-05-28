Çekya'da kafe ve restoranlar pazartesi yeniden açılacak

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan kafe ve restoranların pazartesi gününden itibaren açılacağını ve aşı sertifikalarının da 7 Haziran'dan itibaren dağıtılmaya başlanacağını açıkladı.

Aşılama merkezleri kurulacak, hastanede aşılama yapılmayacak

Aşılama programına da değinen Bakan Vojtech, büyük aşılama merkezlerinin kurulacağını ve hastanelerde aşılamanın kademeli olarak kaldırılacağını belirtti.

Ülkede bugüne kadar 5 milyon doza yakın aşı yapıldığını ifade eden Vojtech, 1.3 milyon kişinin 2. doz aşıyı olduğunu kaydetti. Vojtech, şu anda 30 yaş üstü grubun aşılanabildiğini, tüm yaş gruplarının ise Haziran ayı başından itibaren aşı randevusu alabileceklerini belirtti.

Aşı sertifikasına da değinen Bakan Vojtech, 7 Haziran'dan itibaren basılı ya da dijital olarak iki türlü aşı sertifikasının hazır olacağını, sertifikalarla Slovakya, Almanya, Avusturya, Polonya, Macaristan, Slovenya ve Hırvatistan'a sorunsuz şekilde seyahat etmenin mümkün olacağını söyledi

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, salgının başlangıcında görevinden alınmış, daha sonra 3 yeni isim göreve gelmişti. 3 bakanın da görevi bırakmasının ardından Bakan Vojtech, bu hafta yeniden bakanlık koltuğuna oturmuştu.

Çekya'da Koronavirüs salgınında şu ana kadar 1 milyon 660 bin 481 vaka tespit edilirken, 30 bin 88 kişi hayatını kaybetti.



