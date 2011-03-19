T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çektiği filmdeki cinayeti işledi

Kanada’da yaşayan bir film yapımcısı, çektiği filmde yer alan cinayet senaryosunu gerçek hayatta uyguladı.

19 Mart 2011 02:00

T24 - Kanada’da yaşayan bir film yapımcısı, çektiği filmde yer alan cinayet senaryosunu gerçek hayatta uyguladı. Mark Twitchell (31), cinayetten bir süre önce çektiği 8 dakikalık kısa filmin senaryosunu taklit ederek Johnny Altinger adlı adamı öldürdü.

Birinci dereceden cinayetle suçlanan Twitchell, filmindeki gibi yapıp Altinger ile internet üzerinden kadın rolü yaparak konuştu ve onu buluşmaya ikna etti. Adamı bir garaja çağıran amatör film yapımcısı, Altinger’ı önce kafasına sert bir cisimle vurarak bayılttı, daha sonra ise bıçaklayarak öldürdü.  



Polisin uzun süredir yürüttüğü araştırma sonucu yakalanan Twitchell’ın, öldürdüğü adamı önce yakmak istediği, başaramayınca da kanalizasyona attığı açıklandı. Mahkemesi devam eden Twitchell’ın 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması bekleniyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24