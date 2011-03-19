Çektiği filmdeki cinayeti işledi

T24 - Kanada’da yaşayan bir film yapımcısı, çektiği filmde yer alan cinayet senaryosunu gerçek hayatta uyguladı. Mark Twitchell (31), cinayetten bir süre önce çektiği 8 dakikalık kısa filmin senaryosunu taklit ederek Johnny Altinger adlı adamı öldürdü.
Birinci dereceden cinayetle suçlanan Twitchell, filmindeki gibi yapıp Altinger ile internet üzerinden kadın rolü yaparak konuştu ve onu buluşmaya ikna etti. Adamı bir garaja çağıran amatör film yapımcısı, Altinger’ı önce kafasına sert bir cisimle vurarak bayılttı, daha sonra ise bıçaklayarak öldürdü.
Polisin uzun süredir yürüttüğü araştırma sonucu yakalanan Twitchell’ın, öldürdüğü adamı önce yakmak istediği, başaramayınca da kanalizasyona attığı açıklandı. Mahkemesi devam eden Twitchell’ın 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması bekleniyor.