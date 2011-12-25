Çekten hapse son



T24- Adalet Bakanlığı'nın karşılıksız çeklerle ilgili paketi 8 milyon dosyanın düşmesini sağlayacak. Paket karşılıksız çeke hapsi de kaldırıyor





Adalet Bakanlığı'nın, yargının hızlanması için hazırladığı paketle ilgili haber Sabah'ta şöyle yer aldı. Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na sunulacak paket, 8 milyon civarında dosyanın düşmesini sağlayarak hem yargının yükünü azaltacak, hem de karşılıksız çek verenleri rahatlatacak.



Paket kapsamında, karşılıksız çek verenler hapse girmeyecek. Bunun yerine çek defterlerine el konulup banka hesapları sınırlandırılacak. Çeklerini iade etmeyenler ise dolandırıcı gibi yargılanacak.



Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan paketin, ilk Bakanlar Kurulu'nda ya da en kıza zamanda ele alınıp Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Çek Yasası'nın yanında İcra İflas Yasası'nın 30 maddesi ile ilgili diğer yasalarda da kapsamlı bir değişiklik yapılacak. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra çek ve diğer düzenlemelerin birlikte mi yoksa iki ayrı tasarı olarak mı Meclis'e geleceğine karar verilecek.

Ekonomik suça ekonomik ceza uygulanacak. Çek karşılıksız çıktığı anda yargı süresi yerine ilgili kişilerin çek defterine el konulması süreci başlayacak. Karşılıksız çek verenlerin defterlerinin ellerinden alınmasının yanında banka hesaplarına da sınır konulacak.





Karşılıksız çek verdiği için çek defterinin geri alınması karar verildiği halde çek kesmeye devam edenler, Ceza Kanunu'nun dolandırıcılık suçu kapsamında yargılanacak. Çek vermeye devam edenlere 1-5 yıl arasında hapis cezası verilebilecek.

