Çekte af yerine şartlı tahliye

T24 - Hükümet, büyük beklenti içerisine giren çek mağdurları için denge formülünü buldu. Karşılıksız çekten hapis yatanlara af yerine taraflar arasında imzalanacak "sulh" doğrultusunda şartlı tahliye getiriliyor. TBMM Adalet Komisyonu'nda bekleyen tasarıya, düşünülen formül geçici madde olarak eklenecek.



Daha önce Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında yaşanan görüş ayrılığı ara formülle çözüldü. Karşılıksız çekte tek tarafı memnun etme yerine her iki taraf için tasarıya eklenecek geçici maddeyle sorun çözülebilecek.



Çaycı, kapıcı serbest kalacak



Yılbaşından önce Adalet Komisyonu'nda yeniden ele alınacak tasarıda şu yenilikler yer alıyor:



* Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını "temsilci" veya "vekil" olarak tayin edemeyecek. Patronun ya da şirket çeklerine imza atmak zorunda kalan ve hapis cezası alan çaycı ve kapıcılar çıkacak yasayla serbest kalacak.



* Bankaların, karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı ile ilgili olarak ödemekle yükümlü olduğu 475 liralık miktar ise 1000 liraya çıkarıldı.



* Bankacılar için öngörülen cezalarda indirime gidildi. Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak talebe rağmen, "karşılıksızdır" işlemi yapmayan banka görevlisi için öngörülen 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasının alt sınırı 1 ay olarak belirlendi.



* Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilen kişi adına çek hesabı açan banka görevlisi için öngörülen 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, 3 aydan 2 yıla kadar olarak düşünülüyor.



* Kanunun yayımı tarihine kadar karşılıksız çek keşidesi suçundan dolayı açılmış davalar, asliye ceza mahkemelerinde görülerek sonuçlandırılacak.



* Yargıtay, lehe olan hükümler yönünden incelemeyi kendisi yapacak. Dosyaları yerel mahkemelere göndermeyecek.



Öte yandan karşılıksız çekten hapis yatanlar için de yapılan düzenlemeye göre taraflar arasında kredi kartı borcu gibi "borç yapılandırılması" getirilecek. Şartlı tahliye olan borçlu, borcunu bir yıl içerisinde ödemezse, eski suçuna yeni suç işlenerek hapis cezasıyla cezalandırılacak.

