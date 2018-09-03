T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 1 POLİS ÖLDÜ , GARDİYAN EŞİ VE BİR ASTSUBAY YARALDI

  Haber Ramazan EĞRİ İSTANBUL  Çekmeköy'de astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada bir polis öldü, polis gardiyan olan eşi ve astsubay ise yaralandı

03 Eylül 2018 11:54

 

Haber Ramazan EĞRİ İSTANBUL 
Çekmeköy\'de astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada bir polis öldü, polis gardiyan olan eşi ve astsubay ise yaralandı.
Olay saat 7.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokakta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çatışma çıktı. Olayda polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve cezevinde görevli astsubay ise yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi.  Olay yerinde inceleme devam ediyor. 

Görüntü Dökümü
------------------------
-Polisin cesedinden  görüntü
-Olay yeri inceleme polisleri 
-Rütbeli askeri personel
-Olay yerinden görüntü
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EĞRİOlayMahallesi Akınalp Sokakta MeydanaCezaevindeOlaydaSüleymanYaralılarDökümü Polisin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24