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Çekmeköy'de silahlı kavga : 1 polis öldü , gardiyan eşi ve bir astsubay yaralandı

Ramazan EĞRİ, İSTANBUL (DHA) - ÇEKMEKÖY'de astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada bir polis öldü, polisin gardiyan olan eşi ve astsubay ise yaralandı

03 Eylül 2018 12:04

Ramazan EĞRİ, İSTANBUL (DHA) - ÇEKMEKÖY\'de astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada bir polis öldü, polisin gardiyan olan eşi ve astsubay ise yaralandı.
Olay saat 07.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak\'ta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve cezevinde görevli astsubay ise yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi.  Olay yerinde inceleme devam ediyor. 

(FOTOGRAF)

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