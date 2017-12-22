Çekmeköy'de silahlı çatışma anı kamerada

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - ÇEKMEKÖY\'de iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışma anı sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülerdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışma sonunucu ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak çatışma sırasında çevredeki bir ev, iş yeri ve bazı araçlara kurşun isabet etti.

Polis, olay sonrası kayıplara karışan şüphelileri arıyor.

(FOTOĞRAF)