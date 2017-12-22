ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI ÇATIŞMA (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Çekmeköy\'de iki grup arasında çatışma çıktı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Çatışma sırasında çevredeki bir ev, iş yeri ve bazı araçlara kurşun isabet etti. Polis olay sonrası kayıplara karışan şüphelileri arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin inceleme yapması

-Röpler.

-Genel ve detaylar