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Çekmeköy'de korkutan patlama

Patlamalar sonucu çevrede bulunan bazı binaların camları kırılırken, hafif ticari araçta hasar meydana geldi

09 Haziran 2016 11:44

İstanbul Çekmeköy, Kirazlı Mahallesi Sancak Sokak üzerinde boş bir alanda saat 01.30 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlama sesini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede patlamaya el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirledi

Hürriyet'te yer alan habere göre, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik aldı. Çevrede yapılan incelemede polis, sokak üzerindeki bir Kur'an kursunun önünde park halindeki hafif ticari aracın yanında ikinci bir şüpheli paketi fark etti.

Olay yerine gele bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Polisin yaptığı ilki incelemede ikinci paketin de el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi.

Patlamalar sonucu çevrede bulunan bazı binaların camları kırılırken, hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Patlayıcıyı koyan kişi ya da kişilerin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

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