Çekmeköy'de inşaat halindeki evden seçmen çıktı!

2009'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin 312 oy farkıyla kazandığı İstanbul'un Çekmeköy ilçesine Ümraniye, Sancaktepe ve Kadıköy'den çok sayıda seçmenin taşındığı, kapı ve penceresi olmayan evlerin adres gösterildiği iddia edildi.

Zaman gazetesinden Derviş Genç'in haberine göre, 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi İstanbul Çekmeköy’e taşıma seçmen tartışması yaşanıyor.

CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı yaklaşık 450 taşıma seçmen bulunduğunu iddia ederek, bu isimlerin listeden düşürülmesi için İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu. Listeden düşürülmesi talebinde bulunulan 450 kişiden 180’inin beyan ettikleri adreslerde oturmadıkları tespit edildi. 2009’daki yerel seçimlerde CHP’nin 312 gibi oy farkıyla seçimi kaybettiğini hatırlatan CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’ndan avukat Erman Çalışkan, bu yerel seçimler öncesi bir ekip oluşturarak askıya çıkan seçmen listelerindeki isimleri incelemeye aldıklarını söyledi. Yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 800 kişinin seçmen kayıtları ve adres beyanlarıyla ilgili usulsüzlük tespit ettiklerini, 450 kişinin ismini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na bildirdiklerini kaydetti.

Bazı vatandaşlar, kapı ve penceresi olmayan henüz inşaatı tamamlanmamış bir sitedeki binaları bile adres olarak beyan etmiş. Sahte adres beyanında bulunan kişilerin gerçekte Ümraniye, Sancaktepe ve Kadıköy ilçelerinde ikamet ettikleri belirlendi. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gerçeğe aykırı adres beyan eden vatandaşların seçmen kayıtlarını dondurdu. Bu kişiler, 30 Mart’taki yerel seçimlerde oy kullanamayacak.