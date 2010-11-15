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ÇEKMEKÖY'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ İSTANBUL (A.A)

15 Kasım 2010 11:55

-ÇEKMEKÖY'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - Çekmeköy'deki trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Şile Yolu Taşdelen Özal Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 VM 577 plakalı otomobil, orta refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen Semih Özkorucu yönetimindeki 34 EU 764 plakalı otomobille çarpıştı.  Tavanı kopan otomobilde sıkışan Özkorucu ile Erdoğan Bakan ve Atakan Eser, kaza yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cesetler, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna gönderildi. Bu arada, kaza sırasında yoldan geçmekte olan Muammer Altıntaş da otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Altıntaş da hastaneye kaldırıldı. 34 VM 577 plakalı otomobilin sürücüsünün arandığı bildirildi.

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