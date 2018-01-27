Çekmeköy'de 6 villa lüks araçla gelen hırsızlar tarafından soyuldu

İstanbul ,(DHA)

Çekmeköy\'deki lüks villaların bulunduğu bir sitenin sakinleri, geçtiğimiz perşembe günü polise giderek oturdukları villalardan hırsızlık yapıldığını bildirdi. Polis, aynı gün sitedeki 6 villadan hırsızlık yapıldığını tespit etti. Sitenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızların lüks bir otomobille siteye giriş yaptıktan sonra villalara girerek hırsızlık yapıp aynı araçla dışarı çıktıklarının görüntülere yansıdığını belirledi. Şüphelilerin, hırsızlık için gelip gittiklerinde araçlarında iki farklı plaka kullandıkları tespit edildi.

Polis, güvenlik görevlilerinin ifadelerine de başvurdu. Güvenlik görevlileri, hırsızların siteden birinin isimlerini söyleyip girdiklerini söyledi.

Polis ekipileri, hırsızların aynı lüks otomobil ile o bölgede bulunan birçok siteden farklı tarihlerde hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Polis, site sakinlerinin kabusu olan hırsızların kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

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