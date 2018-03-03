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"Çekmeköy Kışlası ilk değil, Topçu Kışlası da satılmıştı"

Mimar Doğan Hasol: Topçu Kışlası da satılmış, Taksim Stadı olmuştu

06 Mart 2018 17:00

Çekmeköy Kışlası sınırları içinde kalan 187 dönümlük arazinin Emlak Konut tarafından satışa çıkarılmasının gazeteler tarafından ‘Bir ilk’ olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını ifade eden mimar Doğan Hasol, "Bu ilk değil… Taksim Topçu Kışlası 1913'te Sultan Reşad döneminde bir şirkete satılmış, 1921-39 arasında da Taksim Stadı olmuştu” dedi.

Uzun yıllar Mimarlar Odası'nda görev alan, Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) kurucusu mimar Hasol, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahibinden satılık kışla! TOKİ, Çekmeköy Kışla arazisini satıyormuş. Gazete, haberi "bir ilk" diye sunuyor. Bu ilk değil… Taksim Topçu Kışlası 1913'te Sultan Reşad döneminde bir şirkete satılmış, 1921-39 arasında da Taksim Stadı olmuş; kısacası, gitmiş topçular, gelmiş topçular!” ifadelerine yer verdi.

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