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Çekmeköy Garnizon Komutanı’nın karısı silahlı saldırıda öldürüldü

Çekmeköy Garnizon Komutanı Albay Hasan Kaymaz'ın eşi Sultan Kaymaz silahlı saldırgan tarafından boynu ile omuzundan vuruldu

07 Eylül 2014 21:08

Çekmeköy Garnizon Komutanı Albay Hasan Kaymaz'ın eşi Sultan Kaymaz silahlı saldırı sonucu öldü.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Çekmeköy Kaymakamlığı önünde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olay şöyle gerçekleşti:

Sahibi olduğu sürücü kursunun sınavlarını takip eden Sultan Kaymaz, sınav aracına bineceği sırada yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Daha önceden Kaymaz'ı tehdit ettiği iddia edilen saldırgan silahını ateşledi. Çıkan kurşunlardan birisi Kaymaz'ın boynuna diğeri de omuzuna isabet etti. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, Sultan Kaymaz araçla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Sultan Kaymaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırgan, silahını 500 metre ilerideki ağaçlık alana attı. Olay yerindeki boş kovan ve deliller Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemeye alındı. Polis ekipleri olayı çok yönlü olarak soruştururken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 

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