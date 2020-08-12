Çekmeköy'de otobüs alev alev yandı, 20 yolcu son anda kurtuldu

Diyarbakır’dan İstanbul'a yolcu taşıyan yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İçerisinde 20 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü alev alev yandı. Yolcular alev alan otobüsten son anda kurtuldu.



Yangın, Çekmeköy’de Kuzey Marmara yolu Çamlık mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Diyarbakır’dan İstanbula yolcu taşıyan TEMSA marka yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin çoğalmasıyla yolcu otobüsü alev topuna döndü. Otobüste bulunan yolcular şoförün durumu fark etmesi üzerine yangından son anda kurtuldu.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan yolcu otobüsüne müdahale ederken polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Acil servis ekipleri otobüsten kurtulan yolcular için hazır bekletildi. Kuzey Marmara yolunu kaplayan dumanlar trafikte kısa süreli kuyrukların yaşanmasına neden oldu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda (Çekmeköy) seyir halindeki Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıkmıştır. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleriyle yangına müdahale edilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Araçta bulunan 20 yolcu tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tüm yolcularımıza ve yakınlarına geçmiş olsun” ifadelerine yer verildi.



Öte yandan yangında ölen ya da yaralan olmazken yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. (İHA)