Çekmeköy’de adresi bulamadığı gerekçesiyle dövülen kargo görevlisi yaşamını yitirdi

İstanbul Çekmeköy'de adresi bulamadığı gerekçesiyle dövülen kargo görevlisi Mehmet Ali İbin hayatını kaybetti.

Olay, 19 Ekim'de yaşandı.Kargo firmasında çalışan 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, teslimat yapmak için bir adrese gitti. İbin, kargo paketinin adres kısmının eksik yazıldığını fark ederek kargo alıcısı Tayfun Ş.'yi aradı. Tayfun Ş. ve beraberindeki iki kişi kargonun teslim edilmemesini gerekçe göstererek Mehmet Ali İbin'e saldırdı. İbin, kafasına aldığı darbeler nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren İbin, hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Tayfun Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Tayfun Ş'nin, kasten adam öldürme suçundan tutuklanmasına karar verdi.