Çeklere futbol dersi: 2-1



U18 Milli futbol Takımımız, 27 Nisan-1 Mayıs 2009 tarihleri arasında Slovakya'da düzenlenen Slovakya Cup'taki ikinci maçında Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti.



FKS Nemsova Stadı'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın gollerini 33. dakikada Ali Kuçik ve 73. dakikada Musa Emre Kılınç kaydederken, Çek Cumhuriyeti'nin golünü 40. dakikada Zdenek Folprecht attı.





Slovakya Cup'ta oynanan günün diğer maçlarında Hırvatistan, Ukrayna'yı 1-0, Belçika, İtalya'yı 3-2, Danimarka ise Slovakya'yı 2-1 mağlup etti.



Slovakya Cup'ta dün oynanan ilk maçlarda Milli Takımımız, Ukrayna ile 0-0 berabere kalmış, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti'ni 2-1, Slovakya, Belçika'yı 4-2, İtalya ise Danimarka'yı 1-0 mağlup etmişti.



U18 Milli Takımımızın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Caner ÖZTEL, Cem SULTAN, Emrah YOLLU, Eray İŞCAN, Berk NEZİROĞLULARI, Emre ÇOLAK (Galatasaray), Ali KUÇİK, Necip UYSAL (Beşiktaş), Sertaç EREN, İsmail ASLAN (Fenerbahçe), Metin UÇAR (Gençlerbirliği), Alper KALEMCİ (Hacettepe Spor), Furkan AYDIN (Sakaryaspor A.Ş.), Erhan KARAYER (Dardanelspor A.Ş.), Musa Emre KILINÇ (Chateauroux), Cenk GÜVENÇ (Kickers Offenbach), Ömer BAYRAM (NAC Breda), Serdar GÜRLER (Sochaux).









